Экс-глава курганского МЧС встретит Новый год в СИЗО

Курганский городской суд продлил арест бывшему начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову, обвиняемому в мошенничестве и растратах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей для Рожкова продлена на два месяца, до 26 января», — рассказали в суде. Таким образом, экс-главе ГУ МЧС предстоит встретить Новый год в следственном изоляторе.
Олега Рожкова обвиняют по четырем уголовным статьям (мошенничество, превышение полномочий, растрата, злоупотребление). Его задержали в марте 2020 года сотрудники регионального следственного управления СК России после поступления материалов из областного УФСБ. По версии следователей, Рожков в 2017—2018 годах возглавлял комиссию, которая отвечала за приемку робототехнического оборудования для нужд МЧС. Контракт на 94,4 млн рублей выиграло НПО «Курганский завод спецтехники». Компания при этом якобы поставила технически неисправных роботов, а комиссия их приняла. Позже в деле Рожкова появились новые эпизоды.
В сентябре Рожков заявлял в суде, что не считает себя виновным. Он просил отпустить его из СИЗО под домашний арест, объясняя это тем, что не планирует скрываться и активно дает показания, чтобы доказать свою невиновность.
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