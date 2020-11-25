25 ноября 2020
24 ноября 2020

В Тюменской области ужесточили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, ноябрь. Тюмень, улица республики
Тюменские власти будут чаще проверять предприятия на соблюдение карантина Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области усилили проверки по соблюдению требований режима повышенной готовности на объектах торговли, общепита и предприятиях сферы услуг. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Там уточнили, что, в частности, по вечерам и в ночное время тюменские бары и рестораны будет проверять полиция.

«В связи с ростом заболеваемости COVID-19, число проверок увеличено. Дополнительные группы с сотрудниками полиции вечером и ночью проверяют работу общепита и развлекательных заведений. Начиная с 16 ноября, проверено 17 торговых центров и 26 заведений общепита. Нарушения выявлены в трех торговых центрах и восьми точках общепита», — пояснили в оперштабе со ссылкой на областной департамент потребительского рынка.

Там уточнили, что по выявленным нарушениям возбуждено 58 административных дел. Помимо несоблюдения санэпидемрежима, некоторые предприятия работают без подачи уведомления и занесения данных в спецреестр.

Ранее агентство писало о том, что тюменские власти ужесточили требования режима повышенной готовности: предприятиям общепита запретили принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00. В этот период времени кафе, бары и рестораны могут работать только в формате «на вынос».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...