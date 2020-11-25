25 ноября 2020

Минпросвещения создало свою соцсеть для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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В «образовательный интернет» вошли мессенджеры для школьников и родителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпросвещения РФ создало социальную сеть для школьников, которая входит в проект, который называют образовательным интернетом. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников», — приводит слова Кравцова ТАСС. Также в разработку министерства вошли мессенджеры для родителей и учеников. Отмечается, что проект включат в себя систему видеонаблюдения и верифицированный контент.

Министр подчеркнул, что около 70% детей учатся в очном режиме. Всего закрытыми остаются около 0,08% учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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