Минпросвещения создало свою соцсеть для школьников

Минпросвещения РФ создало социальную сеть для школьников, которая входит в проект, который называют образовательным интернетом. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
«Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников», — приводит слова Кравцова ТАСС. Также в разработку министерства вошли мессенджеры для родителей и учеников. Отмечается, что проект включат в себя систему видеонаблюдения и верифицированный контент.
Министр подчеркнул, что около 70% детей учатся в очном режиме. Всего закрытыми остаются около 0,08% учреждений.
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