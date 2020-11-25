Фигуранты дела «Титановой долины» частично признали вину

В Екатеринбурге стартовал судебный процесс над экс-директором «Титановой долины» Артемием Кызласовым, обвиненным в получении взятки, и его сообщником Михаилом Шилимановым, бывшим замминистра экономики Свердловской области. Оба обвиняемых частично признали свою вину. Об этом агентству URA.RU рассказали в пресс-службе Октябрьского суда Екатеринбурга.
На заседании 25 ноября прокуратура изложила суть обвинения. После чего высказались сами фигуранты. «Подсудимые Кызласов и Шилиманов частично признали вину в инкриминируемых событиях», — рассказали агентству в пресс-службе Октябрьского районного суда. По информации помощника председателя суда Саяна Жамбалова, бывший гендиректор «Титановой долины» заявил, что он не имел реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности. Бывший чиновник Шилиманов пояснил, что он участвовал в передаче денежных средств, но не знал, за что конкретно они передаются.
Михаил Шилиманов по этому уголовному делу проходит как посредник в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Бывшего заместителя министра экономики региона 20 ноября Кировский суд Екатеринбурга отправил в колонию общего режима на пять лет за мошенничество с деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс».
По делу «Титановой долины» Кызласов и Шилиманов были задержаны в кафе в БЦ «Высоцкий» при передаче взятки в три млн рублей — операцию проводило свердловское УФСБ. В августе 2020 Кызласов официально ушел в отставку с поста руководителя особой экономической зоны, где был назначен новый директор.
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