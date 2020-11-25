25 ноября 2020
24 ноября 2020

В указе Куйвашева о перегородках в такси нашли коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес требование устранить недостатки в указе Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Прокуратура Свердловской области нашла признаки «коррупциогенных факторов» в указе губернатора Евгения Куйвашева о необходимости установить защитные экраны в такси. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

«По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, выразившиеся в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установлению зонирующих экранов и перегородок», — цитирует «Коммерсант» ответ прокуратуры директору сервиса заказа такси «Максим» Максиму Шушарину.

В итоге прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес требование устранить выявленные недостатки. В результате требование было удовлетворено.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 28 октября потребовал, чтобы в такси были установлены перегородки. Утром 30 октября таксисты Екатеринбурга провели акцию протеста против указа. Сотрудники транспортных кампаний собрались в центре города, чтобы обсудить новые ограничения с представителями областного минтранса. После этого губернатор дал таксистам неделю на поиск оптимальных решений по установке защитных экранов, а спустя сутки уточнил, что постановление носит рекомендательный характер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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