В указе Куйвашева о перегородках в такси нашли коррупцию

Прокуратура Свердловской области нашла признаки «коррупциогенных факторов» в указе губернатора Евгения Куйвашева о необходимости установить защитные экраны в такси. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
«По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, выразившиеся в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установлению зонирующих экранов и перегородок», — цитирует «
В итоге прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес требование устранить выявленные недостатки. В результате требование было удовлетворено.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 28 октября потребовал, чтобы в такси были установлены перегородки. Утром 30 октября таксисты Екатеринбурга провели акцию протеста против указа. Сотрудники транспортных кампаний собрались в центре города, чтобы обсудить новые ограничения с представителями областного минтранса. После этого губернатор дал таксистам неделю на поиск оптимальных решений по установке защитных экранов, а спустя сутки уточнил, что постановление носит рекомендательный характер.
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