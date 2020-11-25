25 ноября 2020
24 ноября 2020

Заместитель главы Перми уходит из мэрии вслед за шефом

© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Ведерникова покидает горадминистрацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы Перми, начальник департамента земельных отношений мэрии Лариса Ведерникова покидает свой пост вслед за шефом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Ведерникова покинет мэрию Перми в ближайшие две недели. Этот вопрос уже решен», — отметил источник. В пресс-службе администрации города информацию об уходе чиновницы оставили без комментариев. Там отметили, что Ведерникова продолжает работать и «не писала заявление об уходе».

Ведерникова была назначена заместителем главы администрации Перми в августе этого года. В мэрии она курирует функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения». До этого чиновница работала в краевом минимущества, где занимала должность первого замминистра.

Ранее стало известно, что глава Перми Дмитрий Самойлов в ближайшее время уйдет в отставку. Ожидается, что его место займет депутат гордумы Перми Алексей Демкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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