Заместитель главы Перми уходит из мэрии вслед за шефом

Лариса Ведерникова покидает горадминистрацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы Перми, начальник департамента земельных отношений мэрии Лариса Ведерникова покидает свой пост вслед за шефом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Ведерникова покинет мэрию Перми в ближайшие две недели. Этот вопрос уже решен», — отметил источник. В пресс-службе администрации города информацию об уходе чиновницы оставили без комментариев. Там отметили, что Ведерникова продолжает работать и «не писала заявление об уходе».

Ведерникова была назначена заместителем главы администрации Перми в августе этого года. В мэрии она курирует функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения». До этого чиновница работала в краевом минимущества, где занимала должность первого замминистра.

Ранее стало известно, что глава Перми Дмитрий Самойлов в ближайшее время уйдет в отставку. Ожидается, что его место займет депутат гордумы Перми Алексей Демкин.