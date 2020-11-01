Пермский губернатор взял в правительство бывшего коллегу

Минимущество края возглавила Ольга Андрианова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края возглавила Ольга Андрианова. Информация отражена на сайте министерства. Ранее Андрианова работала в Управлении ФАС по Пермскому краю под руководством нынешнего губернатора Дмитрия Махонина.

Указано, что Андрианова возглавила минимущество в статусе «и.о.» Она же заняла в ведомстве пост первого замминистра. Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора края, а также министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности URA.RU не удалось.

Андрианова работала в УФАС России по Пермскому краю с 2010 года. С 1 ноября прошлого года она занимала пост замруководителя, где курировала работу ведомства в сфере контроля государственного и муниципального заказа. В пресс-службе краевого антимонопольного ведомства агентству подтвердили, что в конце прошлой недели Андрианова уволилась из УФАС по региону по собственному желанию.

Минимущество Прикамья оставалось без руководителя с конца сентября прошлого года, когда ведомство покинул Николай Гончаров. Временно обязанности министра были возложены на его заместителя Ксению Хайруллину. Махонин возглавлял региональное УФАС с 2009 по 2013 год, затем работал в ФАС РФ, где курировал управление контроля ТЭК.