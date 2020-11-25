Концерт Полины Гагариной в Челябинске могут отменить

До этого выступление Полины Гагариной в Екатеринбурге было отменено Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Челябинской области еще не приняли решение о том, состоится ли концерт Полины Гагариной в Челябинске. Об этом на брифинге 25 ноября заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Эта ситуация должна обсуждаться на оперштабе. Как будет проходить концерт (если он вообще будет), решит на уровне Роспотребнадзора, губернатора и минкульта, — специально созданная комиссия», — отметил Семенов. По словам главы минздрава, точная информация о том, состоится концерт или нет, должна появится к следующему брифингу. В областном министерстве культуры отметили, что организаторы до сих пор не предоставили весь пакет документов.

Между тем в самом Тракторе удивлены заявлением организаторов концерта Гагариной, которые пригласили на шоу жителей Екатеринбурга. Руководитель Ледовой арены «Трактор» Денис Телих, где запланирован концерт, запросил информацию об этом у шоуменов. «Мы сами узнали о том, что организаторы приглашают свердловчан в Челябинск, из прессы. Мы удивлены этим фактом и сделали запрос организаторам шоу, как будет организована эта работа», — уточнил URA.RU Телих.

Концерт Гагариной в Екатеринбурге, намеченный на 29 ноября, был отменен. В «Тракторе» заявили, что готовы отменить концерт за три дня до даты. «Время еще есть», — добавил URA.RU Телих.