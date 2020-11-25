Свердловчан приглашают на концерт Полины Гагариной в Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После скандала с нарушением социальной дистанции на концерте БИ-2 концерт Полины Гагариной в Челябинске пройдет в особом режиме. Об этом сообщили URA.RU в приемной директора ледовой арены «Трактор». Билеты сейчас продаются организаторами с нарушением постановления губернатора Алексея Текслера.

«Для продажи билетов на все концерты закрыта часть секторов, там выступление попросту не видно, а сейчас еще и танцпол. В данный момент мы ожидаем окончательного согласования мероприятия с правительством Челябинской области и Роспотребнадзором», — заявили URA.RU в приемной директора.

По данным сайта организаторов концерта Гагариной, продажа билетов осуществляется по системе два через два места. Согласно последнему постановлению губернатора региона Алексея Текслера, заполняемость концертных залов должна быть не более 25%. Организаторам придется учесть данные требования для согласования концерта.

Концерт Гагариной намечен в Челябинске на 2 декабря. В Екатеринбурге выступление певицы, которое должно было состояться 29 ноября, отменили. Всем поклонникам организаторы предложили приехать в Челябинск. При этом на сайте Гагариной билеты сдать невозможно.