В Кургане появляются новые скульптуры в виде животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На обновленной набережной реки Тобол в Кургане возле скульптуры коню, напугавшему водителей, установлен новый арт-объект — в виде саблезубого хищника. Также на набережную уже привезли несколько новых скульптур — в виде медведя, лисы, волка и других животных. Их фотографиями курганцы делятся в соцсетях.

«Привезли новые арт-объекты», — написал автор публикации в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте». «Целый зоопарк», — отмечают в другом сообществе. По поводу саблезубого хищника в соцсетях уже распространяется новая примета. «Если погладить такую „киску“ за ушком, это принесет удачу, а если подержаться за зуб, то станешь таким же смелым, сильным и выносливым, как тигр или леопард», — утверждают курганцы.

Не все жители города оценили новые арт-объекты. «На вечернем свидании страшно будет гулять по такой набережной», — прокомментировала фотографию пользователь Peaceful Sky. «Лишь бы ребятишки маленькие не напугались», — переживает Аида Бабанова. Некоторые из комментаторов предположили, что деньги, потраченные на арт-объекты, можно было направить на другие нужды — например, на медицину или установку общественного туалета на новой зоне отдыха. Впрочем, есть и те, кому такое украшение набережной понравилось.

«Радует, что администрация не стала рассыпать топиарии по всему городу, а ищет новые форматы малых архитектурных форм. Если все эти объекты ложатся в единую концепцию и, что самое главное, жители города ее принимают, то почему нет?», — написал на своей странице во «ВКонтакте» урбанист Роман Овчинников. В пресс-службе мэрии пообещали URA.RU предоставить комментарии позже.

Скульптуру коня установили в Кургане возле Кировского моста в октябре. Некоторые жители города написали в соцсетях, что боятся проезжать ночью мимо него. Вместе с тем, некоторые курганцы даже вставали в очереди, чтобы сфотографироваться с этой скульптурой.

Благодаря новой скульптуре в Кургане появились новые приметы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы считают, что скульптуры в форме животных могут напугать детей Фото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»