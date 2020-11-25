Новые льготы для бизнеса ввели в двух городах ЯНАО

Для развития туризма на Ямале временно отменят земельный налог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый Уренгой вслед за Салехардом утвердил появление дополнительной льготы для резидентов Арктической зоны, которые развивают проекты в сфере туризма. На время действия режима бизнесменов освободят от уплаты земельного налога. О принятом решении заявили в администрации Нового Уренгоя.

Льготный режим позволит резидентам Арктической зоны в течение пяти лет не платить налоги на участки, которые используются для проектов, пояснил замглавы Нового Уренгоя, начальник департамента финансов Константин Егоров. «Создание привлекательных условий для инвесторов в перспективе приведет к положительным бюджетным и социальным эффектам для города и региона», — заявил он на тематическом брифинге.

Подобное решение ранее приняли депутаты гордумы Салехарда. Особый налоговый режим для бизнеса начнет действовать с 1 января 2021 года. Обязательное условие — открытие проекта в туристической сфере. Земельные участки при этом должны быть отданы под строительство или размещение наемного дома.

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил систему преференций в российской Арктике, сделав ее одной из крупнейших экономических зон в мире. В конце октября глава государства подписал Стратегию развития Арктики на период до 2035 года. В документе прописано создание современного туристического кластера в ЯНАО, о котором неоднократно говорил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.