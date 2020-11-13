13 ноября 2020

Мурашко объяснил, когда делать компьютерную томографию легких

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция красной зоны Госпиталя ветеранов войн. Екатеринбург, кт, компьютерная томография, генеральная уборка
КТ является методом исследования, который использует рентгеновские лучи, назначать ее должен только специалист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В первые сутки подъема температуры процедура компьютерной томографии легких необязательна. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В первые сутки подъема температуры КТ чаще всего будет просто неинформативна, и не нужно ее проводить», — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». Он объяснил, что компьютерная томография является методом исследования, который использует рентгеновские лучи. Поэтому назначать КТ должен только специалист.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне тяжелой. По его словам, 75% заболевших находятся на амбулаторном лечении. 25% госпитализированы в стационары. В связи с этим стоимость препаратов от коронавируса «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижена в четыре раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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