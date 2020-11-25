В Перми поставили крест на амбициях кандидата в депутаты Госдумы

Геннадий Сандырев остался без поддержки ОНФ и администрации губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Политические силы Пермского края не будут поддерживать на предстоящих выборах в Госдуму руководителя группы «Налоги и право» Геннадия Сандырева. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Инсайдеры пояснили, что Сандырев не смог заручиться поддержкой ни на региональном, ни на федеральном уровнях.

«Сандырев не рассматривается как возможный кандидат ни на каком уровне», — рассказал URA.RU источник в политэлите региона. Он добавил, что если Сандырев попытается стать кандидатом в депутаты Госдумы, то ему придется собирать подписи в свою поддержку. Другой собеседник URA.RU пояснил, что у Сандырева, вероятно, не хватит сил, чтобы это осуществить без поддержки или хотя бы разрешения региональной власти.

В региональном штабе ОНФ, членом которого Сандырев является, также заявили URA.RU, что не намерены поддерживать его на выборах. «После ротации сопредседателей в январе 2019 Сандырев никак не проявил себя в деятельности штаба. О его политических амбициях мы, как и все остальные, знаем только из публикаций в СМИ и telegram-каналах. В работе регионального штаба ОНФ за последние два года он не принимал никакого участия», — пояснил URA.RU представитель штаба ОНФ Игорь Лобанов.

Источник URA.RU, близкий к руководству региона, пояснил, что установок о поддержке Сандырева из федерального центра не поступало. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края от комментариев воздержались. Сам Сандырев сообщил URA.RU, что продолжает работу в прежнем режиме и намерен участвовать в выборах. Он уточнил, что окончательно решение о его участии в любом случае будут принимать не в Перми, а в Москве.

URA.RU рассказывало, что конкуренцию Сандыреву может составить действующий депутат Госдумы Игорь Сапко. Также свой предвыборный штаб начал формировать депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.