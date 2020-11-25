Тюменский шоу-бизнес рискует остаться без денег из-за карантина

Из-за пандемии заработки тюменских артистов упали на 30 — 40% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за новых ограничений карантина, которые запрещают предприятиям общепита Тюменской области принимать гостей с 23:00 до 6:00, тюменский шоу-бизнес под Новый год рискует остаться без денег. Об этом URA.RU рассказал местный шоумен Валерий Курочкин. Он пояснил, что в среднем доходы аниматоров и ведущих мероприятий из-за пандемии уже упали на 30 — 40%.

«Новогодние праздники это традиционно хорошая возможность заработать. Но в этом году рестораны и бары уже массово отказываются от заказа на корпоративы аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки, потому что обычно на праздниках они выходили именно в 12 часов ночи. А в этом году ресторанам можно работать только до 11 вечера. То есть, там люди уже не заработают. Остаются только выезды на квартиры. Но на них спрос также значительно упал», — пояснил он в беседе с агентством.

Он добавил, что топовые тюменские ведущие без работы не остались: у них заключены контракты на проведение корпоративов с конкретными заведениями. А вот шоумены среднего уровня рискуют остаться без денег. Найти работу им значительно сложнее.

Как утверждает другой источник агентства, крупные тюменские компании и госструктуры начали массово отказываться от проведения корпоративов, что также скажется на заработке аниматоров и ведущих. «В ряде организаций начальство напрямую запретило проведение корпоративов. То есть, артисты, ведущие, музыканты и диджеи там уже не смогут заработать. Они потеряют очень много денег», — заявил агентству собеседник.