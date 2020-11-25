Wylsacom назвал особенности новой умной колонки «Яндекса»

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал о преимуществах новой умной колонки «Станция.Max» компании «Яндекс». Он выпустил видеообзор на устройство.
«Это не новое устройство. Вы видите здесь преемственность дизайна. Добавили всяких „плюшек“, то есть ethernet для стабильного 4К-видео, собственно, само 4К-видео. Пульт для того, чтобы было удобно управлять интерфейсом, когда ты смотришь какое-то видео. Появился AUX», — сказал блогер в обзоре на своем youtube-канале.
Также среди новшеств новой умной колонки, Wylsacom выделил LED-экран, назвав его «информативным», при этом, по словам блогера, он не отвлекает внимание. Кроме того, он отметил улучшенный звук. Валентин Петухов добавил, что это уникальный продукт на рынке, и пообещал подарить обновленную колонку своей бабушке.
«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция.Max». В отличии от предыдущей версии, у устройства появился LED-экран. С его помощью голосовой помощник «Алиса» будет дополнять ответы на вопросы и выражать эмоции. Кроме того, ее можно синхронизировать с «Яндекс Станцией» и «Яндекс Станцией Мини».
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