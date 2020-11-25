25 ноября 2020

Wylsacom назвал особенности новой умной колонки «Яндекса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, яндекс, алиса
«Яндекс» выпустил обновленную умную колонку «Станция.Max» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал о преимуществах новой умной колонки «Станция.Max» компании «Яндекс». Он выпустил видеообзор на устройство.

«Это не новое устройство. Вы видите здесь преемственность дизайна. Добавили всяких „плюшек“, то есть ethernet для стабильного 4К-видео, собственно, само 4К-видео. Пульт для того, чтобы было удобно управлять интерфейсом, когда ты смотришь какое-то видео. Появился AUX», — сказал блогер в обзоре на своем youtube-канале.

Также среди новшеств новой умной колонки, Wylsacom выделил LED-экран, назвав его «информативным», при этом, по словам блогера, он не отвлекает внимание. Кроме того, он отметил улучшенный звук. Валентин Петухов добавил, что это уникальный продукт на рынке, и пообещал подарить обновленную колонку своей бабушке.

«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция.Max». В отличии от предыдущей версии, у устройства появился LED-экран. С его помощью голосовой помощник «Алиса» будет дополнять ответы на вопросы и выражать эмоции. Кроме того, ее можно синхронизировать с «Яндекс Станцией» и «Яндекс Станцией Мини».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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