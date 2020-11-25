В ВОЗ озвучили главные версии передачи коронавируса человеку

COVID-19 передался человеку, вероятнее всего, через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться. Так считает старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.
По его словам, есть два вероятных сценария, которые описывают передачу вируса человеку. Возможным, но маловероятным Конингс назвал вариант, при котором «вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался». «Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сообщил эксперт во время онлайн-сессии на официальном аккаунте ВОЗ в Twitter.
Конингс подчеркнул, что если удастся найти не адаптировавшеюся к человеку версию вируса, это поможет понять, какие изменения в вирусе важны для заражения людей. Также это поможет создавать более эффективные вакцины и лекарства от COVID-19.
Наиболее вероятным источником нового типа коронавируса в Китае являются летучие мыши, считают большинство специалистов в мире. Вирусолог Николай Малышев отметил, что эпидемии чаще всего приходят из Юго-Восточной Азии, так как большинство животных этого региона являются носителями различных вирусов, способных передаваться человеку.
Подписывайтесь на URA.RU в