Россиян предупредили о сильном подорожании автомобилей

Рост стоимости новых автомобилей в России с 2014 года составил 66% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2021 году цены на новые легковые машины могут вырасти на 10%. Такой прогноз представили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%», — сообщили в пресс-службе агентства. Рост стоимости новых автомобилей в России с 2014 года составил 66%, рассказали аналитики. В 2020 году автомобили подорожали на 6,5%, что является не таким значимым показателем по сравнению с ростом курса долларов более чем на 10%. Кроме того, эксперты сделали прогноз относительно объемов авторынка в 2021 году. Эксперты ожидают, что продажи в России сократятся на 5-6% в годовом исчислении и составят около 1,35 млн новых автомобилей.

22 ноября россиянам рассказали о схемах обмана при продаже машин в автосалонах. Оказалось, что их десятки. В этот же день американский журнал Consumer Reports представил рейтинг самых надежных машин. На первом месте оказалась Mazda, второе досталось Toyota, а третье Lexus.