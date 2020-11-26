Врач раскрыл, как протекает заражение COVID после вакцинации

Заражение коронавирусом после вакцинации возможно, однако болезнь будет протекать легче. С таким заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений», — цитирует Горелова РИА «Новости». Ученый добавил, что заражение после вакцинации возможно и при других инфекциях.
Благодаря вакцинации можно избежать таких последствий коронавируса, как пневмония и поражение органов, отметил Горелов. Но после прививки нужно продолжать носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.
В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первую из них в скором времени могут начать производить в Германии, передает телеканал 360. Третья российская сыворотка от коронавируса должна получить регистрацию в феврале.
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