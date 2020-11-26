Выяснилось, где в теле человека размножается коронавирус

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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, томография, томограф, медицина, компьютерная томография, больница
Болезнь может поражать желудок и нервную систему Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция может размножаться в желудке и нервной системе человека. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.

«Все коронавирусы могут размножаться в различных клетках. Это клетки дыхательной системы, это эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и нервные клетки. То есть, теоретически нельзя исключать, что вирус SARS-CoV-2 может размножаться в клетках нервной системы», — рассказал он РИА «Новости».

Однако ученый также отмечает, что далеко не у всех умерших пациентов коронавирусная инфекция обнаружена в клетках нервной системы. Поэтому выводы несколько преждевременны, заметил он.

В конце ноября в ходе лабораторных испытаний западные ученые обнаружили больше 12 тысяч мутаций коронавируса, однако ни одна из них не оказалась опасной, информирует агентство Nation News. Эксперты собрали биоматериал у 46,7 тысячи заболевших COVID-19 из нескольких десятков стран мира.

26 ноября число зараженных в мире увеличилось на 613 989 за сутки, достигнув 60 млн 700 тысяч 664 человек. Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 426 200 (+12 тысяч 060 человек за сутки).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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