Тем, кто переболел коронавирусом, должны будут сделать прививку, если в их крови снизится уровень антител к вирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 ноября, — 351-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 261-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 613 989, достигнув отметки в 60 700 664. Выздороветь удалось уже 41 852 216 пациентам (+404 777). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 426 200 (+12 060).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 13 136 276 американцев. Следом идут Индия (9 226 697), Бразилия (6 166 898) и Франция (2 170 097). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 2 162 503.

Вакцина и лекарство

Крымские ученые создают новую вакцину от коронавируса на основе фрагмента его ДНК. Они уже начали вводить пробные образцы животным. На данный момент, прошло уже три недели, как кроликам дважды в неделю ставят вакцину и наблюдают за их реакцией.

Тем, кто переболел коронавирусом, должны будут сделать прививку, если в их крови снизится уровень антител к вирусу. Как рассказал вирусолог Георгий Игнатьев, нужно проводить тест на антитела у переболевшего через четыре месяца после заражения. Это поможет исключить повторное заболевание. Он также уточнил, что для вакцинации россиян может понадобиться 40 млн доз вакцины в год.

Ситуация в России

За последние сутки коронавирусом в России заразились 23 675 человек, 507 скончались. Число заболевших сокращается, накануне новые случаи инфекции были выявлены у 24 326 человек. Зато растет смертность, более 500 умерших за сутки в России зафиксировано впервые.

Результаты тестов будут загружаться в личный кабинет россиян на портале Госуслуг. Ожидается, что нововведение снизит число поддельных результатов на COVID-19. В российском интернете распространяется фейковый документ якобы с протоколом лечения пациентов с подозрением на коронавирус. В него входят антибиотики, которые назначаются врачом только при средней и тяжелой форме коронавируса. К тому же в фейковом документе значатся препараты, которые, по словам специалистов, не имеют доказанного воздействия, а также те, что не сочетаются между собой.

Компьютерная томография (КТ) является вредной процедурой для организма и не всегда способна подтвердить наличие COVID. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. По его словам, процедуру КТ нельзя проводить слишком часто, так как пациент получает высокую дозу облучения. А телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, что КТ не сможет найти следы коронавируса в легких зараженного, если COVID-19 проявляет себя в виде острого респираторного заболевания (ОРЗ).

Продажу алкоголя необходимо запретить в первые дни нового года — 1 и 2 января. С такой идеей выступил глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По словам общественника, новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом обращений в скорую помощь. А сейчас ситуацию усугубляет пандемия, поэтому медики и так испытывают повышенную нагрузку.

Коронавирус в мире

В Турции зафиксирован третий пик заболеваемости коронавирусом. Во всех провинциях Турции наблюдается рост числа заболевших. В частности, в 15 их них прирост новых случаев коронавируса увеличился на 50%. За последние сутки там от COVID-19 умерли 168 человек. Это является максимальным показателем с начала пандемии.

В Германии ограничительные меры из-за пандемии продлены до 20 декабря, однако отдельные ограничения могут быть сохранены и до начала января. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.

Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс заявил, что есть два вероятных сценария, которые описывают передачу вируса человеку. Первый — переход вируса прямо от летучей мыши к человеку и его быстрая адаптация. Эксперт отметил, что это маловероятный сценарий. Второй — вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешёл на человека.