Александр Высокинский (справа) пытается убедить Евгения Куйвашева в своей эффективности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы выйти из конфликта с депутатами гордумы и показать губернатору Евгению Куйвашеву договороспособность, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский согласился сократить расходы горадминистрации на пиар в 2021-м и последующих годах на 150 миллионов рублей. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, такое решение было принято накануне при корректировке проекта бюджета.

«Решили сократить траты на информирование горожан [в 2021—2025 годах] на 150 миллионов, как и требовали депутаты. Так, на 2021 год закладывалось порядка 120 миллионов. В результате оставили около 90 миллионов», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили урезание расходов. «С учетом непростой экономической ситуации и пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции принято решение мобилизовать финансовые ресурсы на решение вопросов социальной сферы».

Речь идет об оптимизации в рамках муниципальной программы «Екатеринбург — столичный город» на 2021—2025 годы, в которой на пиар закладывалось 576 миллионов рублей. Ранее депутаты гордумы, оппонирующие мэру и его заместителю по СМИ Екатерине Куземке, предлагали сократить расходы на СМИ по программе до 192 миллионов рублей.

Как предупреждали народные избранники, в противном случае власти снова столкнулись бы с проблемами при принятии бюджета на 2021 год. А конфликт между мэрией и гордумой считается одной из причин возможной отставки главы города. Рокировку обсуждают с середины октября. По последней информации, в ходе переговоров с губернатором Высокинский попросил отсрочить принятие решения как минимум до конца года.

Обновлено в 15:43: Во второй абзац добавлен комментарий пресс-службы мэрии Екатеринбурга.