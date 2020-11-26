Мэрия Екатеринбурга решает судьбу скандальной овощебазы

На месте овощебазы может появиться жилье, допустил мэр Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При подготовке проекта генплана до 2040 года власти Екатеринбурга прорабатывают вопрос о будущем овощебазы №4. Как сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, на месте складов могут появиться жилые и офисные объекты.

«В рамках [разработки] генплана сейчас прорабатывается ее [овощебазы] будущее, — сказал Высокинский в эфире Е1.ru. — Давайте будем осторожно относиться к выносу рабочих мест с территории города. Наверное, здесь появятся жилые, офисные объекты. Но и о рабочих местах надо думать».

Градоначальник добавил, что власти обсуждают будущее овощебазы с ее собственниками. «То, что здесь надо принимать меры и делать реновацию — это да», — сказал мэр.

Ранее URA.RU писало, что скандалы и столкновения на 4-й овощебазе происходят регулярно. Это спорный актив, за который боролся экс-вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, осужденный в 2014 году за взятки и подстрекательство к убийству. Его супруга Лариса Контеева также стала фигурантом уголовных дел, после чего исчезла (числится в розыске).

Овощебаза была передана на хранение главному врагу семьи Контеевых — Татьяне Русиной. В 2016 году она скончалась — ее дело продолжает дочь Елена, которая сумела вернуть контроль над сложным активом, найдя инвесторов, чтобы погасить долги перед кредиторами.