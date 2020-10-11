Недовольство связно с новой схемой растаможки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Скандальная овощебаза № 4

Торговцы с 4-й овощебазы Екатеринбурга готовы взбунтоваться против администрации. Об этом URA.RU сообщили источники на базе. Недовольство торговцев вызвала новая схема растаможки товаров, едущих в Екатеринбург из Ирана и Азербайджана.

Товары с этого направления растаможиваются в Дагестане. Недавно там появился новый таможенный брокер, через которого торговцам настоятельно рекомендуют оформлять грузы. С тех, кто оформился не в нужном месте, на въезде на овощебазу якобы взимают от 30 до 50 тысяч с каждой фуры. Новую схему связывают с одним из руководителей базы.

URA.RU обратилось к представителю овощебазы с просьбой прокомментировать тему, но он не ответил на сообщения в мессенджере. Получить комментарий представителя овощебазы Елены Русиной также не удалось.

Скандалы и столкновения на 4-й овощебазы происходят регулярно: это спорный актив, за который боролись экс-вице- мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, осужденный в 2014 за организацию убийств членов противоборствующей группировки, которая контролировала прохождение грузов через российско-казахтанскую границу. Его супруга Лариса Контеева также стала фигурантом уголовных дел, после чего исчезла (числится в розыске) — весной 2020 ее родные и знакомые сдали тест на ДНК в связи с обнаружением в Нидерландах трупа женщины, похожей на Контееву.

Овощебаза была передана на хранение главному врагу семьи Контеевых — Татьяне Русиной. В 2016 году она скончалась — ее дело продолжает дочь Елена, которая сумела вернуть контроль над сложным активом, найдя инвесторов, чтобы погасить долги перед кредиторами. Летом овощебаза отметилась серией вспышек коронавируса.