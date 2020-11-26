В ХМАО решили, как убрать больничные очереди из-за коронавируса

Вызвать врача теперь можно через WhatsApp Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В департаменте здравоохранения ХМАО придумали, как сократить время ожидания врачей и что делать, чтобы заболевшие жители перестали звонить в регистратуры поликлиник. Теперь в отдельных городах врача можно вызвать через мессенджер WhatsApp. Об этом URA.RU рассказала главврач взрослой поликлиники Нижневартовска Светлана Воронина.

«В сутки на номера WhatsApp поступает более 600 обращений. А это, на минуточку, 600 пациентов из тех, кто не дозвонился. А так они смогли решить свои проблемы и задать вопросы», — добавила Воронина.

Сейчас система вызова врачей через мессенджер действует в Нижневартовске (там ее ввели быстрее всех муниципалитетов), в Нягани и в Сургуте. Со временем, как объяснили URA.RU в депздраве ХМАО, принимать сообщения от жителей через мессенджер смогут большинство поликлиник региона. Для этого на бюджетные деньги закуплены новые мобильные телефоны и служебные сим-карты.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова принесла извинения югорчанам из-за наличия проблем в системе здравоохранения во время пандемии коронавируса. Она попросила прощения за долгое ожидание врачей и за не всегда качественную работу горячих линий.