«Единороссы» определят, кого допустить до выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

В Челябинске кадровая комиссия «Единой России» 27 ноября определит будущее глав четырех муниципалитетов. Об этом сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров.

«Комиссия должна утвердить согласованных с партией кандидатов в главы одного Уйского, Ашинского и Кунашакского района. А также поселка Локомотивный. Докладывать по видеосвязи будут спикеры районных собраний депутатов, где подавляющее большинство принадлежит единороссам — именно от них зависит результат выборов», — рассказал Мошаров. От иных комментариев он воздержался. При этом в Ашинском и Кунашакском районе голосование состоится уже сегодня.

По информации URA.RU, в Уйском районе и Локомотивном городском округе рекомендации к переизбранию получат действующие главы: Вениамин Владельщиков и Александр Мордвинов соответственно. В Ашинском районе сменщиком отказавшегося от участия в выборах Виктора Лукьянова выступит его первый заместитель Вадим Сергеев.

«Несколько сложнее ситуация в Кунашакском районе из-за конфликта действующего главы Сибагатуллы Аминова и экс-спикера районного собрания Алексея Платонова. Аминов идет на перевыборы, Платонов также заявился на конкурс», — пояснил инсайдер в «ЕР». Соответственно, есть риск повторения ситуации в Верхнем Уфалее, где пришлось отменять выборы и искать нового кандидата.