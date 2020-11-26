26 ноября 2020

В Челябинске решают судьбы четырех мэров. Одного отправят в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, депутат, чиновник, портфель, министр
«Единороссы» определят, кого допустить до выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

В Челябинске кадровая комиссия «Единой России» 27 ноября определит будущее глав четырех муниципалитетов. Об этом сообщил URA.RU вице-губернатор Станислав Мошаров.

«Комиссия должна утвердить согласованных с партией кандидатов в главы одного Уйского, Ашинского и Кунашакского района. А также поселка Локомотивный. Докладывать по видеосвязи будут спикеры районных собраний депутатов, где подавляющее большинство принадлежит единороссам — именно от них зависит результат выборов», — рассказал Мошаров. От иных комментариев он воздержался. При этом в Ашинском и Кунашакском районе голосование состоится уже сегодня.

По информации URA.RU, в Уйском районе и Локомотивном городском округе рекомендации к переизбранию получат действующие главы: Вениамин Владельщиков и Александр Мордвинов соответственно. В Ашинском районе сменщиком отказавшегося от участия в выборах Виктора Лукьянова выступит его первый заместитель Вадим Сергеев.

«Несколько сложнее ситуация в Кунашакском районе из-за конфликта действующего главы Сибагатуллы Аминова и экс-спикера районного собрания Алексея Платонова. Аминов идет на перевыборы, Платонов также заявился на конкурс», — пояснил инсайдер в «ЕР». Соответственно, есть риск повторения ситуации в Верхнем Уфалее, где пришлось отменять выборы и искать нового кандидата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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