Глава челябинского района отказался от борьбы за власть

Виктор Лукьянов сдаст должность первому заму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Глава Ашинского района Челябинской области Виктор Лукьянов не станет участвовать в выборах руководителя муниципалитета, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Действующий глава района документы на конкурс не подал. И, насколько мне известно, подавать не собирается», — подтвердил информацию URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Сергей Мошаров.

По сведениям агентства, наиболее вероятным преемником Лукьянова считается его первый заместитель Вадим Сергеев. Именно к его кандидатуре склоняются власти региона. Пресс-секретарь администрации Ашинского района не ответил на звонки корреспондента URA.RU.

Срок подачи документов претендентами на пост главы Ашинского района истекает 15 октября. Конкурс назначен на 23 ноября. Всего до конца года выборы глав предстоят в восьми городах и районах Челябинской области. Часть руководителей — в том числе с подачи губернатора Алексея Текслера — уже отказалась от мысли переизбраться.