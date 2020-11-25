Инсайд: в Челябинской области нашли главу для проблемного города

Мэром Верхнего Уфалея может стать бывший вице-мэр по социальным вопросам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Мэра Верхнего Уфалея Веру Ускову сменит в должности бывший вице-мэр города по социальным вопросам Сергей Тарасов, который сейчас занимается бизнесом в Екатеринбурге. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве Челябинской области.

«Решено поддержать Тарасова. Он имеет опыт работы в администрации Верхнего Уфалея, где при экс-мэре Павле Казакове курировал социальные вопросы. Работал весь срок, без эксцессов и политиканства. После смены команды пытался найти себя в городе, но в итоге вслед за Казаковым уехал в соседнюю область, где работал в коммерческих организациях», — рассказал собеседник URA.RU.

«Мы считаем его компромиссной фигурой. Он уже работал в мэрии, его знают в городе. Полагаю, он сумеет произвести благоприятное впечатление на конкурсную комиссию», — заявил URA.RU куратор внутренней политики региона вице-губернатор Анатолий Векшин. Действующий мэр Вера Ускова сообщила, что пока Тарасов не заявлялся на конкурс. «Выборы состоятся 22 января. Пока его фамилии в списке претендентов нет», — сказала она URA.RU.

С 2003 по 2010 год Тарасов работал в банковской сфере. В 2010 году участвовал в выборах собрания депутатов и главы города. Первую кампанию проиграл, во второй занял третье место из семи. После чего принял предложение победившего на выборах Казакова занять должность его заместителя.

Верхний Уфалей считается одним из самых проблемных городов из-за высокого уровня безработицы после остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель». Предполагали, что Ускову сменит депутат Тракторозаводского района Челябинска Роман Муратчин, но он не сумел найти общий язык с депутатами.