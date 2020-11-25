Тюменских педагогов привьют от коронавируса

Несколько педагогов одной из тюменских школ согласились поставить себе вакцину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменской школе №5 педагогам предложили поставить вакцину от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников учреждения.

«Директор созвал собрание и предложил учителям добровольно поставить себе прививки от коронавируса. Согласились порядка семи человек», — рассказал собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В департаменте образования такую инициативу не опровергли, но и не подтвердили, попросив направить запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ответ от оперативного штаба региона также ожидается: в настоящий момент там не могут дать никакой информации о тех, кому будут ставить вакцину. Агентству подтвердили, что Тюменская область выбрана для пострегистрационных испытаний препарата, но подробная информация станет известна «после получения распорядительных документов».

Ранее URA.RU сообщало, что вакцина научного центра «Вектор» будет испытываться в Тюменском государственном медуниверситете. На базе учреждения есть все необходимое для проведения клинических исследований.