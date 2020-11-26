Предположительно Валерий Максименко нанес ущерб более 189 миллионов рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший заместитель главы федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан и ему предъявлено обвинение», — цитирует Петренко РИА «Новости». Следствие считает, что ущерб от действий чиновника составил более 189 миллионов рублей.

По версии правоохранительных органов, в 2018 году он незаконно заключал контракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе на 2018—2026 годы. Строительная организация, которая должна была производить работы, уже заранее не имела ресурсов для их выполнения. В итоге программа за 2018—2019 годы оказалась не исполнена на 2,1 миллиарда рублей. 14 объектов так и не введены в эксплуатацию. Ущерб составил 189 миллионов рублей, которые пришлось пустить на допзатраты и штрафы из-за срыва срока контрактов.

Валерий Максименко работал замглавы ФСИН с 2016 по март 2020 года. За несколько месяцев до увольнения, в ноябре 2019 года чиновник заявил, что подает в отставку из-за того, что ему стыдно за преступления коллег, напоминает телеканал 360. Это случилось после скандалов с избиениями заключенных в колониях.