В крупнейшем российском СИЗО «воспитывали» заключенных, подсаживая их к авторитетам

Факт наличия так называемых «пресс-хат» в петербургском СИЗО «Кресты-2» подтвердил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Ранее появилась информация, что одни арестанты избивали и насиловали других — неугодных администрации — в обмен на улучшение условий содержания.
«Вместо того, чтобы все зафиксировать, запротоколировать, взыскание объявить, перевести его в более строгие условия, идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам», — приводит РИА «Новости» слова Максименко.
Он отметил, что проверка, которая будет идти еще несколько дней, выявила ряд нарушений. В частности, несудимых «подсаживали» к судимым, что не учитывалось в специальном журнале. Также в СИЗО не сохранились записи видеонаблюдения. Максименко предположил, что камеры могли не включаться умышленно. В ходе инспекции будут проверены переносные видеорегистраторы.
Двух сотрудников уже отстранили от работы. Материалы по их действиям отправят в прокуратуру и следственный комитет. Проверку пройдет весь коллектив — около 500 человек.
Следственный изолятор «Кресты-2» является самым крупным в России и Европе, на его строительство было потрачено более 12 млрд рублей. Заключенных начали размещать здесь в 2017 году. Срок сдачи объекта несколько раз откладывался, что стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел о взятках.