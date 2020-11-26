Соцсети высмеяли книгу Кличко с его легендарными афоризмами

Соцсети с юмором отреагировали на новую книгу Виталия Кличко
Пользователи соцсетей посмеялись над новой книгой мэра Киева и бывшего спортсмена Виталия Кличко. Он презентовал народу издание с собственными афоризмами.
«Что еще ему делать, как не списать на самоиронию?» — пишет пользователь ВКонтакте под ником No Name. Однако некоторые всерьез похвалили Кличко за умение посмеяться над собой.
Прямо перед этим, 6 ноября, Виталий Кличко был повторно переизбран мэром Киева. Ему досталось больше половины голосов избирателей, пишет «
Пользователи вспоминают Кличко, как хорошего боксера
Некоторые обратили внимание на маленький размер книги афоризмов
Многие шутят, что книга — это достижение на посту мэра столицы Украины
Некоторые предполагают, что идею написать книгу цитат Кличко кто-то подсказал
Часть пользователей просто вспомнила самые смешные цитаты Кличко
Некоторые надеются, переведена ли книжка на понятный им язык
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