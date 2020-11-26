26 ноября 2020

Соцсети высмеяли книгу Кличко с его легендарными афоризмами

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Соцсети с юмором отреагировали на новую книгу Виталия Кличко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Пользователи соцсетей посмеялись над новой книгой мэра Киева и бывшего спортсмена Виталия Кличко. Он презентовал народу издание с собственными афоризмами.

«Что еще ему делать, как не списать на самоиронию?» — пишет пользователь ВКонтакте под ником No Name. Однако некоторые всерьез похвалили Кличко за умение посмеяться над собой.

Прямо перед этим, 6 ноября, Виталий Кличко был повторно переизбран мэром Киева. Ему досталось больше половины голосов избирателей, пишет «Утро.ру».

Пользователи вспоминают Кличко, как хорошего боксера
ВКонтакте, No Name
Некоторые обратили внимание на маленький размер книги афоризмов
Twitter, ТАСС, Александр Бушман
Многие шутят, что книга — это достижение на посту мэра столицы Украины
Twitter, dw_ukrainian, Свiтлана
Некоторые предполагают, что идею написать книгу цитат Кличко кто-то подсказал
Twitter, moments_Spring, Elliot Spencer
Часть пользователей просто вспомнила самые смешные цитаты Кличко
Twitter, Виталий Савченко
Некоторые надеются, переведена ли книжка на понятный им язык
Twitter, Vjcheslav

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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