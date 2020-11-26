В Росавиации считают, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Росавиации посоветовали уволить руководителя «Победы» за полет в защиту оскандалившегося футболиста Артема Дзюбы. Об этом говорится в отчете ведомства.

11 ноября во время рейса Москвы-Екатеринбург самолет пролетел по траектории, похожей на фаллический символ. Инцидент произошел из-за того, что экипаж решил отклониться от утвержденного плана полета. В Росавиации считают, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета.

«Причиной авиационного инцидента явилось принятие экипажем решения об отступлении от утвержденного плана полета для выполнения самовольных, не требуемых для проверки навигационной системы (как было сообщено органам ОВД) маневрирований в горизонтальной плоскости при выполнении 11.11.2020 регулярного полета со 102 пассажирами на борту», — пишет «РБК». В Росавиации обвинили руководство авиакомпании «Победа», не последовавшую политике в области обеспечения безопасности полетов. В ведомстве считают, что необходимо рассмотреть вопрос о соответствии руководства занимаемым должностям.

В начале ноября в сеть слили интимное видео с Артемом Дзюбой, напоминает агентство Nation news. Из-за этого скандала футболиста отстранили от участия в ноябрьских матчах. 19 ноября Россия проиграла Сербии с разгромным счетом 5:0, пишет телеканал 360.