Часть россиян хотят освободить от платы за капремонт

На сегодняшний день от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены только жильцы аварийных домов и подлежащих сносу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Жилищный кодекс России могут внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию граждан могут освободить от платы за капремонт. Об этом журналистам рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Сейчас собственники в регионах начинают перечислять эти взносы в разное время: в одних субъектах через год, в других — через три. «Мы сейчас хотим внести законодательную инициативу об изменении Жилищного кодекса, чтобы на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капремонт», — передает газета «Известия» слова Леонова.

На сегодняшний день от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены только жильцы аварийных домов и подлежащих сносу. Также платить не нужно, если земельный участок, на котором расположена недвижимость, изъята для государственных и муниципальных нужд.Идею поддержал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Единоросс отметил, что в первые годы эксплуатации ответственность за устранение погрешностей всё равно должен нести застройщик.

Согласно российскому закону, собственник квартиры обязан оплачивать взносы за капремонт. В противном случае он получит требования от судебных приставов. Также собственник может столкнуться с проблемой из-за неуплаты взносов в ситуации, если захочет продать недвижимость. У него попросят справку об отсутствии задолженности, а поскольку она будет, покупатель на законных основаниях потребует погасить долги или откажется от покупки.