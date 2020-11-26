Водителей будут по-новому наказывать за разговоры по телефону

В ГИБДД признали, что есть вероятность того, что система будет неправильно опознавать предмет в руках водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водителей, которые разговаривают по телефону во время движения, будет фиксировать специальная система отслеживания. Письмо с правилами наказания начальник ГИБДД Михаил Черников направил первому заместителю министра внутренних дел Александру Горовому.

Речь идет о штрафах, которые будут выписываться на основании данных, полученных при помощи программного модуля. Он будет устанавливаться на системы фото-, видеофиксации нарушений «Стрелка-360. «Система фото-видео фиксаций позволит отслеживать не только использование телефона за рулем, но и игнорирование ремня безопасности», — пишет РБК со ссылкой на документ.

Наказание понесут только те водители, которые пользовались гаджетами за рулем автомобиля. Но в ГИБДД предупредили, что есть вероятность того, что система будет неправильно опознавать предмет в руках водителя. Это может привести к жалобам на необоснованное привлечение к административной ответственности. Поэтому программный модуль будет делать десять фотографий высокого качества, объяснил Черников.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило новый порядок прохождения практической части экзамена на получение водительских прав, напоминает RT. Тестирование больше не будет разделяться на «площадку» и «город». Также водителям-ученикам разрешат выезжать на магистрали. Планируется, что документ вступит в силу в 2021 году. При этом представители автошкол раскритиковали новые правила проведения экзамена. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.