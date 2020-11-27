Регионы России накроют аномальные тепло и холод одновременно

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Красноярский край и Якутия окажутся в центре погодной аномалии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Аномально теплая погода с отклонениями до 25 градусов придет в ближайшие пять дней в Краснодарский край и Якутию. Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода на азиатской части страны. Подумать только, но 1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов», — заявил Вильфанд ТАСС.

Однако в Западной Сибири, в частности в Омской и Новосибирской областях, ожидается сильных холод, отметил синоптик. По прогнозам, отклонение составит шесть-семь градусов. На юге европейской части страны температурные показатели будут в рамках нормы.

Сильные снегопады, гололед и дожди накроют Мурманскую и Архангельскую области, рассказал Вильфанд. Аналогичная ситуация сложится в Карелии, уточняет «Ридус». Также плохая погода ожидается в Московской, Калужской и Ярославской областях, заключил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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