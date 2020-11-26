В Тюмени испытают на добровольцах вторую вакцину от COVID-19

Испытания вакцины от коронавируса в Тюмени начнутся с 30 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 30 ноября в Тюмени начнутся испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. На первом этапе будут отобраны люди, которые подходят для участия в исследовании вакцины, сообщили в региональном оперштабе.

В лабораторию Тюменского государственного медицинского университета уже поступила вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. «Первый этап — проверка состояния здоровья добровольцев и отбор тех, кто подходит для участия в исследовании вакцины», — цитирует региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщение ТюмГМУ.

Среди участников исследования есть учителя, врачи и представители других профессий, все они старше 18 лет и в обязательном порядке застрахованы. Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый участник исследования собственноручно подписывает согласие.

Новосибирский центр «Вектор» 26 ноября приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». По протоколу в отборе примут участие четыре тысячи добровольцев, из которых три тысячи будут допущены до проведения исследований, пишет «Национальная служба новостей». Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцина от центра «Вектор» поступит в гражданский оборот в конце 2020 года, напоминает « Царьград ».

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом от коронавируса. Первой, в том числе в мире, является вакцина «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме этого, сейчас проводятся клинические испытания третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.