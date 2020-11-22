Объявлена стоимость российской вакцины от коронавируса

Точную цену препарата «Спутник V» должны озвучить на следующей неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», созданная центром имени Гамалеи, будет значительно дешевле зарубежных Pfizer и Moderna. Об этом сообщил разработчик препарата. Конкретную стоимость препарата он пока не назвал.

«Объявленная стоимость [вакцины] Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает их стоимость в 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Для вакцин Pfizer, „Спутник V“ и Moderna необходимы две дозы на человека. Цена „Спутник V“ будет значительно ниже», — указано в twitter-аккаунте российского препарата. Точная стоимость российского препарата будет озвучена на следующей неделе.

В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, напоминает радио Sputnik. Ей дали название «Спутник V». Разработчик указывает, что для должного эффекта нужно ввести два компонента с разницей в три недели. Вторую российскую вакцину от коронавируса разработал новосибирский центр «Вектор». Она называется «ЭпиВакКорона». Кроме этого, сейчас проводятся клинические испытания третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что ключевой вопрос сейчас — наладить массовое производство зарегистрированных в России вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Россияне, которые уже испытали на себе вакцину Центра имени Гамалеи, назвали пять главных побочных эффектов препарата.