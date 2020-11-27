В России выросли цены на лекарства от рака

Цена ломустина поднялась до 37 тысяч рублей, азатиоприна — до 380 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФАС повысила цены на два онкопрепарата. Стоимость ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — в два раза. Оба средства входят в перечень жизненно важных лекарств.

«Служба повысила стоимость ломустина почти в девять раз, до 37 тысяч рублей. А азатиоприна, назначаемого больным раком и ревматоидным артритом, — примерно вдвое, до 380 рублей», — пишет « Коммерсант ». ФАС подтвердила повышение цен, добавив, что сделала это в соответствии с постановлением кабмина от 31 октября 2020 года. Документ позволяет корректировать цены на лекарства при их недостатке на рынке.

Дефицит «Ломустина» возник на рынке из-за низкой закупочной цены по госзакупках, отмечают инсайдеры издания. Стоимость препарата не менялась с 2010 года. По данным компании Headway Company, с начала 2020 года 77% аукционов на поставки лекарства не состоялись. Азатиоприна не хватает из-за проблем у производителя — два года назад ОАО «Мосхимфармпрепараты» стало банкротом. В июне 2019 года «Ростех», под чье управление перешла компания, уверяли, что с кредиторами удалось заключить мировое соглашение.

Ранее ряд благотворительных фондов заявляли о дефиците в РФ 26 лекарств для больных онкологией, в том числе винкристина и аспарагиназы. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова поручила разобраться в причинах и закупить партии средств. Кроме того, вице-премьер говорила ускорить изменение законодательства и избавить врачей от уголовной ответственности за утерю лекарств, передает RT. О серьезном дефиците лекарств заявляли также в Альянсе фармацевтических ассоциаций. Там отметили, что заметнее всего нехватка антибиотиков, противовирусных лекарств и препаратов, используемых в лечении коронавируса, пишет « Царьград ».