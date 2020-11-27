Sony начала жестко наказывать владельцев PlayStation 5

PlayStation 5 поступила в продажу в середине ноября Фото: скриншот с сайта PlayStation 5

Корпорация Sony начала наказывать владельцев PlayStation 5 за предоставление доступа к библиотеке игр другим пользователям. Недобросовестные клиенты получают пожизненный бан в сервисе PlayStation Plus Collection.

После покупки PS5 геймеры получают эксклюзивный доступ к библиотеке игр PS Plus Collection. В ней игроку доступны 20 игр. «Некоторые игроки поняли, что на этом можно заработать и начали предоставлять доступ к своей PS5, чтобы активировать игры на PS4 с помощью ошибки», — пишет портал gametech.

Стало известно, что в Малайзии владелец PS5 начал брать по восемь долларов с каждого владельца PS4 за добавление игр в его библиотеку. Некоторым предприимчивым геймерам удавалось расширить клиентскую базу до 50 человек. Теперь такие владельцы PS5 получают от Sony пожизненную блокировку. Владельцы PS4, ставшие соучастниками, получают бан на два месяца.

Новая консоль Sony PlayStation 5 поступила в продажу 19 ноября. Ценник на гаджет стартует от 37 999 рублей, пишет « Царьград ». Многие покупатели не смогли приобрести консоль сразу после начала продаж.