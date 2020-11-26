В ХМАО общественников научат искать нарушения на выборах

В Югре уже начинается подготовка к выборам 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ХМАО должна начаться масштабная подготовка общественных наблюдателей к выборам 2021 года. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

«В 2021 году будут избираться депутаты Государственной, окружной, Тюменской областной думы, а также проходить местные выборы в ряде муниципалитетов. Объем работы очень большой. Понадобится не меньше 11 тысяч наблюдателей. Этим будет заниматься и общественная палата ХМАО, и наш аппарат», — рассказала Стребкова. Она также отметила, что во время обучения для общественников будут моделироваться разные ситуации, которые могут происходить на избирательных участках.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время традиционного обращения к депутатам и жителям также оценила масштаб предстоящего голосования. «Реализация избирательного права югорчан должна пройти в максимально безопасных условиях, без нарушений, с соблюдением принципов открытости», — заявила глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО выступила с традиционным обращением к югорчанам. Она рассказала о борьбе с пандемией коронавируса и объявила, чему будет посвящен 2021 год в Югре.