26 ноября 2020
25 ноября 2020

В ХМАО общественников научат искать нарушения на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург, выборы, кабинка для голосования, меры предосторожности, социальная дистанция, пандемия коронавируса, избирательный участок1277, vote
В Югре уже начинается подготовка к выборам 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ХМАО должна начаться масштабная подготовка общественных наблюдателей к выборам 2021 года. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

«В 2021 году будут избираться депутаты Государственной, окружной, Тюменской областной думы, а также проходить местные выборы в ряде муниципалитетов. Объем работы очень большой. Понадобится не меньше 11 тысяч наблюдателей. Этим будет заниматься и общественная палата ХМАО, и наш аппарат», — рассказала Стребкова. Она также отметила, что во время обучения для общественников будут моделироваться разные ситуации, которые могут происходить на избирательных участках.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время традиционного обращения к депутатам и жителям также оценила масштаб предстоящего голосования. «Реализация избирательного права югорчан должна пройти в максимально безопасных условиях, без нарушений, с соблюдением принципов открытости», — заявила глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО выступила с традиционным обращением к югорчанам. Она рассказала о борьбе с пандемией коронавируса и объявила, чему будет посвящен 2021 год в Югре.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...