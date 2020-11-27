Санитарные требования для детских учреждений России могут быть сохранены до 2022 года. Школы, детсады и лагеря будут обязаны и дальше ограничивать проведение массовых мероприятий, активно использовать антисептики, мерять детям температуру и проводить занятия в одном классе.
Россиянам не понравились новости о возможном продлении ограничений. Пользователи соцсетей обвиняют разработчиков соответствующих документов в сумасшествии и предсказывают крах школьному образованию.
Пользователи остались под впечатлением от новостей
У некоторых возникли вопросы
Россияне выдвигают свои требования к коронавирусу
Пользователи опасаются, что обработка поверхностей и контроль температуры повлияет на умственное развитие школьников…
…и предлагают свои варианты решения проблемы
Однако не все уходят в пессимизм и считают, что ко всему можно приспособиться
Находятся немногие, кто вчитывается в смысл новостей
Россияне радуются за молодое поколение
А вы считаете правильным продление ограничений в детских учреждениях? Или вообще перестали выпускать детей из дома? Делитесь мнением в комментариях!