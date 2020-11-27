В соцсетях возмущены возможным продлением ограничений в школах. «Выдавать диплом в роддоме»

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Ограничения в школах включают измерение температуры и дезинфекцию поверхностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Санитарные требования для детских учреждений России могут быть сохранены до 2022 года. Школы, детсады и лагеря будут обязаны и дальше ограничивать проведение массовых мероприятий, активно использовать антисептики, мерять детям температуру и проводить занятия в одном классе.

Россиянам не понравились новости о возможном продлении ограничений. Пользователи соцсетей обвиняют разработчиков соответствующих документов в сумасшествии и предсказывают крах школьному образованию.

Пользователи остались под впечатлением от новостей

У некоторых возникли вопросы
Россияне выдвигают свои требования к коронавирусу
Пользователи опасаются, что обработка поверхностей и контроль температуры повлияет на умственное развитие школьников…
…и предлагают свои варианты решения проблемы
Однако не все уходят в пессимизм и считают, что ко всему можно приспособиться
Находятся немногие, кто вчитывается в смысл новостей
Россияне радуются за молодое поколение

А вы считаете правильным продление ограничений в детских учреждениях? Или вообще перестали выпускать детей из дома? Делитесь мнением в комментариях!

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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