Ограничения в школах включают измерение температуры и дезинфекцию поверхностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Санитарные требования для детских учреждений России могут быть сохранены до 2022 года. Школы, детсады и лагеря будут обязаны и дальше ограничивать проведение массовых мероприятий, активно использовать антисептики, мерять детям температуру и проводить занятия в одном классе.

Россиянам не понравились новости о возможном продлении ограничений. Пользователи соцсетей обвиняют разработчиков соответствующих документов в сумасшествии и предсказывают крах школьному образованию.

Пользователи остались под впечатлением от новостей

У некоторых возникли вопросы

Россияне выдвигают свои требования к коронавирусу

Пользователи опасаются, что обработка поверхностей и контроль температуры повлияет на умственное развитие школьников…

…и предлагают свои варианты решения проблемы

Однако не все уходят в пессимизм и считают, что ко всему можно приспособиться

Находятся немногие, кто вчитывается в смысл новостей

Россияне радуются за молодое поколение

А вы считаете правильным продление ограничений в детских учреждениях? Или вообще перестали выпускать детей из дома? Делитесь мнением в комментариях!