Когда сформируется иммунитет после прививки «ЭпиВакКороной». Ответ разработчика

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Иммунитет к коронавирусу после вакцинации не будет пожизненным Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Иммунитет от вакцины «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» формируется через месяц после вакцинации. Однако иммунитет не будет пожизненным, частоту применения препарата еще предстоит изучить. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

«Вакцинация будет сезонной. Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через 6, возможно, 10 месяцев», — цитирует РИА «Новости» Рыжикова. По словам ученого, в дальнейшем повторную вакцинацию надеются проводить раз в три года.

Ожидается, что вакцина «ЭпиВакКорона» появится в 2021 году во всех регионах России. Ближайшая дата поступления в гражданский оборот 10 декабря.Также в центре предупредили, что при применении «ЭпиВакКороны» важно, чтобы человек был относительно здоровым, диабет или сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием.

Новосибирский центр «Вектор» 26 ноября приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». По протоколу в отборе примут участие четыре тысячи добровольцев, из которых три тысячи будут допущены до проведения исследований.

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала вторым зарегистрированным в России препаратом от коронавируса. Первой, в том числе в мире, является вакцина «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме этого, сейчас проводятся клинические испытания третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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