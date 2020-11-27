В Кремле рассказали, поздравит ли Путин с юбилеем Ельцин Центр

Ельцин Центр отметил пятилетие 25 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о том, планирует ли глава государства Владимир Путин поздравлять Ельцин Центр с пятилетием. Во время общения с журналистами представитель Кремля ответил URA.RU, что не видел каких-либо готовящихся текстов с поздравлениями.

«Мне пока неизвестно, что готовились какие-то тексты на этот счет. Я пока не видел, узнаю и скажу. Не знаю, есть ли такие планы», — сказал Дмитрий Песков.

Ельцин Центр отпраздновал свое пятилетие 25 ноября. В 2015 году Владимир Путин лично открывал культурную площадку в Екатеринбурге.