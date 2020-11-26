26 ноября 2020

Будущий глава Перми стал еще ближе к новой должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Утверждение Дмитрия Самойлова на пост сити-менеджера депутатами Пермской гордумы. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин покидает кресло депутата гордумы Перми Фото: Василий Заболотных © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Депутат гордумы Перми Алексей Демкин, который, как ожидается, займет пост главы города, сложил с себя полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Письмо о сложении Демкиным полномочий депутата поступило [в думу]. Оно подписано Демкиным 27 ноября», — сказал собеседник агентства. В аппарате думы URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, а также уточнить дату внеочередного заседания думы, на котором предполагается рассмотреть решение депутата.

Связаться с Демкиным по известному редакции номеру телефона не удалось, он оказался недоступен для связи. Ранее Демкин ушел с поста гендиректора АО «ПЗСП». Предполагается, что таким образом депутат готовится войти в мэрию Перми, где сначала станет первым замглавы города, а после ухода с поста мэра Дмитрия Самойлова займет его место.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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