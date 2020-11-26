Будущий глава Перми стал еще ближе к новой должности

Алексей Демкин покидает кресло депутата гордумы Перми Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Депутат гордумы Перми Алексей Демкин, который, как ожидается, займет пост главы города, сложил с себя полномочия депутата. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Письмо о сложении Демкиным полномочий депутата поступило [в думу]. Оно подписано Демкиным 27 ноября», — сказал собеседник агентства. В аппарате думы URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, а также уточнить дату внеочередного заседания думы, на котором предполагается рассмотреть решение депутата.

Связаться с Демкиным по известному редакции номеру телефона не удалось, он оказался недоступен для связи. Ранее Демкин ушел с поста гендиректора АО «ПЗСП». Предполагается, что таким образом депутат готовится войти в мэрию Перми, где сначала станет первым замглавы города, а после ухода с поста мэра Дмитрия Самойлова займет его место.