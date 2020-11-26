Коронавирус обнаружили в половине районов Курганской области

В Курганской области выявлено 104 новых случая заражения COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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За последние сутки в Курганской области выявлено 104 человека с коронавирусной инфекцией. Новые случаи заболевания обнаружены в половине муниципалитетов региона, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«На 27 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 104 новых случая COVID-19. Из них 36 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также случаи заражения коронавирусом обнаружили в Шадринске, Шумихинском округе и в 10 районах области (Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Кетовский, Мишкинский, Сафакулевский, Целинный, Шатровский, Щучанский, Юргамышский). По выздоровлению выписано 139 человек.

Всего с начала пандемии в Курганской области выявили 8485 случаев заражения COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Курганской области от COVID умерло 119 человек, последние случаи смерти зарегистрированы 24 ноября.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца года. Школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей, при этом разрешили очные занятия в школах для младших классов.