26 ноября 2020

Коронавирус обнаружили в половине районов Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
В Курганской области выявлено 104 новых случая заражения COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Курганской области выявлено 104 человека с коронавирусной инфекцией. Новые случаи заболевания обнаружены в половине муниципалитетов региона, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«На 27 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 104 новых случая COVID-19. Из них 36 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также случаи заражения коронавирусом обнаружили в Шадринске, Шумихинском округе и в 10 районах области (Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Кетовский, Мишкинский, Сафакулевский, Целинный, Шатровский, Щучанский, Юргамышский). По выздоровлению выписано 139 человек.

Всего с начала пандемии в Курганской области выявили 8485 случаев заражения COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Курганской области от COVID умерло 119 человек, последние случаи смерти зарегистрированы 24 ноября.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Из-за роста заболеваемости обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили до конца года. Школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей, при этом разрешили очные занятия в школах для младших классов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...