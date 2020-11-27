В России ввели единый номер для обращений по коронавирусу

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Номер для звонков по коронавирусу — 122 Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Регионы России теперь смогут воспользоваться единым номером для обращений по вопросам коронавируса. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Единый телефонный номер — 122, по которому жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь», — поясняет telegram-канал «Комсомольская правда». Также операторам связи дано поручение обеспечить возможность бесплатно звонить на номера больниц, работающих с COVID-19.

27 ноября Россия обновила исторический максимум по числу новых больных коронавирусом, за сутки заразились более 27 тысяч человек. Массовую вакцинацию в России обещали начать до Нового года, напоминает телеканал 360. Однако иммунитет формируется в течение месяца после прививки, отмечают разработчики вакцины в материале «Национальной службы новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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