Александра Щеглова ждут в регионе в эту субботу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-майор полиции Александр Щеглов, как ожидается, прибудет в регион в эту субботу, 28 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевому главку.

«В эту субботу Щеглов должен прибыть в Пермский край, а с понедельника, 30 ноября, непосредственно приступить к своим обязанностям», — сообщил инсайдер. В пресс-службе краевого управления МВД на звонок корреспондента URA.RU не ответили, туда направлен запрос.

Ранее стало известно, что начальник краевого главка Михаил Давыдов покинет должность в связи с переходом на работу в Москву. Его место займет Щеглов, который до этого возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.

На сайте обоих ведомств уже убрали информацию о своих начальниках. Начальник отдела информации и общественных связей Забайкальского УМВД Лариса Иванова, комментируя вопрос о кадровом назначении, заявила, что «он входит в компетенцию МВД РФ».