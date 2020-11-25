Михаил Давыдов уходит с должности Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Глава ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов ушел в отставку. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, знакомый ситуацией.

«Давыдов назначен в МВД [в Москву]», — сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что не могут комментировать, пока не опубликован соответствующий указ главы государства.

По неофициальной информации, Давыдов возглавит Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России. На официальном сайте ведомства нет информации о руководителе. В пресс-службе управления корреспонденту URA.RU посоветовали обратиться за комментарием в администрацию президента.

Михаил Давыдов возглавил ГУ МВД по Пермскому краю 5 июля 2018 года. О том, что он может уйти на повышение в Москву URA.RU сообщало еще в августе. Также сообщалось, что в ГУ МВД России по Пермскому краю проходит проверка в связи с предстоящим уходом Давыдова.