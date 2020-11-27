Навальный потребовал от ЕС новых санкций против граждан РФ

Российский блогер Алексей Навальный попросил Евросоюз ввести больше санкций против российских олигархов. Только если пострадают деньги богачей-граждан РФ, к санкциям ЕС прислушаются, заявил блогер, выступая на дебатах в комитете Европарламента по иностранным делам.
«Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи должны стать мишенью санкций», — приводит слова Навального телеканал «Дождь». Он уверен, что Россия не воспринимает европейские санкции серьезно, пока в Барселоне и Монако стоят яхты самых состоятельных людей страны.
При этом Навальный считает, что 99% россиян поддержат такие ограничительные меры. Он подчеркнул, что нужно четко отличать российское государство от обычных граждан.
В октябре Евросоюз ввел санкции против нескольких высокопоставленных российских чиновников из-за болезни Навального. Ему стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Пришлось экстренно сажать самолет в Омске и госпитализировать блогера. Навальный впал в кому. Позже врачи, вместе с семьей больного, приняли решение о его транспортировке в немецкую клинику, пишет телеканал 360. В Германии заявили, что блогера якобы отравили, однако доказательств этого не предоставили, напоминает «Национальная служба новостей».
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