Моргенштерн в Екатеринбурге монтирует клип за 10 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Певец приехал для выступления на корпоративе Фото: morgen_shtern в Instagram

Рэпер Алишер Моргенштерн, приехавший в Екатеринбург для выступления на корпоративе в компании «Сима-Ленд», в гостинице занялся монтажом своего нового клипа. Об этом рэпер сообщил в соцсетях. Стоимость проекта составляет 10 миллионов рублей.

«Короче, есть такая… (нецензурное), когда ты не можешь объяснить человеку, как надо. Поэтому я в Екб, не спавши, сел сейчас дистанционно доделывать клип, — рассказал рэпер в своем Instagram. — Держим крестики, кулачки, молимся… Клип за десять лямов, сука!»

Моргенштерн сообщил, что его новый клип должен выйти в полночь. Ранее URA.RU сообщало, что модный рэпер выступит на закрытой вечеринке в компании «Сима-Лэнд» екатеринбургского бизнесмена Андрей Симановского.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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