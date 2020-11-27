Моргенштерн в Екатеринбурге монтирует клип за 10 миллионов

Певец приехал для выступления на корпоративе Фото: morgen_shtern в Instagram

Рэпер Алишер Моргенштерн, приехавший в Екатеринбург для выступления на корпоративе в компании «Сима-Ленд», в гостинице занялся монтажом своего нового клипа. Об этом рэпер сообщил в соцсетях. Стоимость проекта составляет 10 миллионов рублей.

«Короче, есть такая… (нецензурное), когда ты не можешь объяснить человеку, как надо. Поэтому я в Екб, не спавши, сел сейчас дистанционно доделывать клип, — рассказал рэпер в своем Instagram. — Держим крестики, кулачки, молимся… Клип за десять лямов, сука!»

Моргенштерн сообщил, что его новый клип должен выйти в полночь. Ранее URA.RU сообщало, что модный рэпер выступит на закрытой вечеринке в компании «Сима-Лэнд» екатеринбургского бизнесмена Андрей Симановского.